اسماك نافقة عند شاطىء البداوي

اسماك نافقة عند شاطىء البداوي



فوجىء مواطنون في منطقة البداوي اليوم بالعثور على كميات نافقة من السمك ذي الحجم الصغير على أحد شواطئ المنطقة، قد يكون سببها عائدا إلى استخدام بعض الصيادين الديناميت المتفجر بالبحر للصيد او احد انواع السموم، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.