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العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في رومية

العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في رومية

عثر اليوم على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية.



ولا تزال التحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة.