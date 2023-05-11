غادة عون تدعي على سلامة وزوجته وعلى الممثلة صليبا وبنك لبنان والخليج

غادة عون تدعي على سلامة وزوجته وعلى الممثلة صليبا وبنك لبنان والخليج

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى، وعلى الممثلة ستيفاني صليبا، وبنك لبنان والخليج، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وطلبت من قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.