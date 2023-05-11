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بعد وفاة شخصين بسجن رومية... قوى الامن تنشر بياناً

أمن وقضاء
2023-05-11 | 10:24
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بعد وفاة شخصين بسجن رومية... قوى الامن تنشر بياناً
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بعد وفاة شخصين بسجن رومية... قوى الامن تنشر بياناً

بعد وفاة شخصين بسجن رومية... قوى الامن تنشر بياناً

بعد التداول بخبر إقدام موقوفَين في أقل من 48 ساعة على الانتحار داخل سجن رومية، تبيّن بحسب قوى الامن أن المدعو: ع. ك. (مواليد 2007، مكتوم القيد) وهو موقوف بجرم سرقة وتأليف عصابة، قد نُقل بتاريخ أمس 10-5-2023 من فصيلة الرملة البيضاء الى المبنى "ج" في سجن رومية، وهو مبنى مخصص لاستقبال السجناء الجدد بغية متابعة أوضاعهم الصحية بإشراف ممرضين من منظمة الصحة العالمية.

وبعد معاينة الجثة من قبل طبيب شرعي، تبيّن ان الضحية قضى شنقاً، وليس هناك أي آثار عنف.

أما بالنسبة للسجين الثاني، ويدعى: أ. ط. (مواليد عام 1991، فلسطيني) وهو موقوف بجرم مخدرات، توفي بتاريخ 8-5-2023 بعد نقله إلى المستشفى. ولدى معاينة الطبيب الشرعي للجثة، تبيّن أن سبب الوفاة هو توقف في عضلة القلب.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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