مصادرة مواد غذائية فاسدة في بعض السوبرماركات والمحال في طرابلس وتلفها

مصادرة مواد غذائية فاسدة في بعض السوبرماركات والمحال في طرابلس وتلفها



تابعت دوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية، حملة الكشف على محال السوبرماركات والمواد الغذائية في طرابلس، وصادرت كمية من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية في بعض السوبرماركات والمحال في طرابلس، بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها في الاسواق.



وسطر فريق العمل محاضر الضبط في حق أصحاب المخالفات. وتم إتلاف المصادرات بإشارة القضاء المختص.