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"المعلومات" تُلقي القبض على مروج مخدرات وأحد زبائنه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2023-05-12 | 02:38
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"المعلومات" تُلقي القبض على مروج مخدرات وأحد زبائنه بالجرم المشهود
بيان صادر عن قوى الأمن..
أعلنت عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة صبرا.
وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت الى تحديد هوية المروّج، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 2003، لبناني).
وبتاريخ 8-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة بئر حسن أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "ابريو"، كما ألقت القبض على المدعو: ف. ل. (مواليد عام 1983، لبناني).
واثناء قيامه بشراء المواد المخدّرة من الأول، وضبطت دراجته الآلية لون فضي من دون تسجيل.
وبتفتيشهما والدراجتين عثر بحوزة (ع. ع.) على كيس نايلون بداخله /4/ قطع من مادة حشيشة الكيف، ورقتين بداخلها مادة الباز كوكايين، مبلغ مالي وهاتف خليوي، وضبط بحوزة الثاني هاتف خليوي ومبلغ مالي.
وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في مناطق صبرا والرحاب وبئر حسن على متن الدراجة التي أوقف على متنها، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من (ع. ع.).
وحجزت الدراجتان الآليتان عدليا.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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