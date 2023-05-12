مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب

مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب



نفذ الجيش اللبناني ومديرية المخابرات عملية أمنية في البقاع الشمالي شملت بقعًا جغرافية عدة في شكل متزامن أسفرت عن توقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي التفاصيل، فإن مديرية المخابرات نفذت حملة دهم لعدة مخيمات ومنازل في مشاريع القاع أسفرت عن توقيف مطلوبين إثنين من الجنسية السورية وهما (خ.ن) و(أ.ن) يعملون في ترويج وتهريب الكابتغون وضبط معهم كميات كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكابتغون، كما تم توقيف (ع.ق) سوري الجنسية، أحد أفراد عصابة سرقة سيارات ونشل بقوة السلاح والتي أطلقت النار على عناصر مديرية المخابرات قبل شهرين في بريتال.



وتم توقيف السوري (ف.ج) المطلوب بمذكرات توقيف بتجارة الأسلحة والممنوعات وضبط في حوزته عدد من الأسلحة الفردية وكمية من الذخيرة.



وفي جرود الهرمل، أوقف الجيش اللبناني، بالتعاون مع المديرية وبكمين محكم، كل من اللبنانيين (م.ه) متزعمًا عصابة تهريب و(ع.ر) أثناء قيامهما بتهريب سوريين عبر معابر جبلية في الجرود.



كما نفذ الجيش ومديرية المخابرات في محلة السوح في جرود الهرمل حملة دهم تهدف إلى ملاحقة عناصر عصابة سرقة ونشل وتهريب مخدرات تتنقل بين الأراضي السورية واللبنانية خطفت الأسبوع الماضي مواطنًا يقود سيارة بيك أب في محلة العين في البقاع الشمالي.



كذلك، أقفل عناصر الجيش ومديرية المخابرات ٣ معابر لتهريب السيارات المسروقة والأشخاص في كل من محلة فيسان ووادي التركمان وزغرين في جرود الهرمل.