المحامون مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية حول الظهور الإعلامي: نحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة

صدر عن المحامين مقدمي الطعن بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وهم: نجيب فرجات، واصف الحركة، جاد طعمة، حسن بزي، علي عباس، مريم البوتاري، عروبة الحركة، ملاك حمية، ديالا شحادة، محمد لمع ونزار صاغية، البيان الآتي: "أما وقد صدر القرار الاستئنافي مخيبا للآمال ومشرعا للقيود في ما خص الطعن بالتعديلات الأخيرة المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وفي ضوء ما انطوى عليه القرار الاستئنافي المذكور من أخطاء جسيمة وتشويه فاضح وذهول عن أحكام الدستور والقانون، ولأن الحريات تنتزع ولا تمنح ووجودها لصيق بكيان الإنسان فلا يسقطها قرار عديم الوجود ولو أيده ألف حكم أو أثنت عليه الدنيا بأسرها، ولأنه لن تثنينا عن سلوك طريق الحق وعورته ولا قلة السالكين، نعلن أننا في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلوك جميع الطرق القانونية المتاحة لعدم تكريس هذه السابقة".