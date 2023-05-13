الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المحامون مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية حول الظهور الإعلامي: نحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة
أمن وقضاء
2023-05-13 | 02:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المحامون مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية حول الظهور الإعلامي: نحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة
صدر عن المحامين مقدمي الطعن بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وهم: نجيب فرجات، واصف الحركة، جاد طعمة، حسن بزي، علي عباس، مريم البوتاري، عروبة الحركة، ملاك حمية، ديالا شحادة، محمد لمع ونزار صاغية، البيان الآتي: "أما وقد صدر القرار الاستئنافي مخيبا للآمال ومشرعا للقيود في ما خص الطعن بالتعديلات الأخيرة المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وفي ضوء ما انطوى عليه القرار الاستئنافي المذكور من أخطاء جسيمة وتشويه فاضح وذهول عن أحكام الدستور والقانون، ولأن الحريات تنتزع ولا تمنح ووجودها لصيق بكيان الإنسان فلا يسقطها قرار عديم الوجود ولو أيده ألف حكم أو أثنت عليه الدنيا بأسرها، ولأنه لن تثنينا عن سلوك طريق الحق وعورته ولا قلة السالكين، نعلن أننا في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلوك جميع الطرق القانونية المتاحة لعدم تكريس هذه السابقة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المحامون
الطعن
الظهور الإعلامي
التالي
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-11
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية لن تنعقد اليوم وترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين إلى يوم غد
آخر الأخبار
2023-05-11
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية لن تنعقد اليوم وترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين إلى يوم غد
0
خبر عاجل
2023-05-04
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
خبر عاجل
2023-05-04
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12
القضاء قال كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12
القضاء قال كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... اليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:50
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
05:50
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
0
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
0
أمن وقضاء
16:28
مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب
أمن وقضاء
16:28
مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12
القضاء قال كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12
القضاء قال كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
0
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
0
أخبار لبنان
2023-05-11
موسم الصيف واعد وشواطئ لبنان اكثر اماناً... كيف؟
أخبار لبنان
2023-05-11
موسم الصيف واعد وشواطئ لبنان اكثر اماناً... كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
الكبتاغون: كوكايين الفقير... بين مليشيات الحرب والشباب العربي
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
الكبتاغون: كوكايين الفقير... بين مليشيات الحرب والشباب العربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
0
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
0
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
2
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
3
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
4
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
5
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
6
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
7
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
8
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store