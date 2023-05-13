طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

ليل تاريخ 6-5-2023، حصل شجار في بلدة العباسية بين المواطن: أ. ع. (من مواليد عام ١٩٥٥) وشخص آخر من الجنسيّة السوريّة، مجهول الهويّة، أقدم الأخير على طعن (أ. ع.) بواسطة سكين طعنات عدّة في أنحاء جسمه، الذي نُقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة، فيما لاذ "المعتدي" إلى جهة مجهولة، بعد أن قام بسرقة سيّارة الأوّل، وهي نوع "هوندا crv" لون جردوني.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورّط في عمليّة الطّعن، وكشف ملابسات محاولة القتل، خصوصا بعد ان تداولت الخبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة، وبسرعة قياسية، من تحديد هويّته، ويدعى: ي. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بلاغ.



وفجر تاريخ 7-5-2023، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الحاكور – حلبا، على متن الـ "crv" المسروقة، حيث عملت على توقيفه بكمينٍ محكمٍ، وضبطت السيّارة.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بطعن (أ. ع.) وسرقة سيّارته، بسبب خلاف بينهما.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.