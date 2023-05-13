غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: شيرين وليد علي (مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها، الكائن في بلدة وادي الريحان – زغرتا، ليل تاريخ 10-05-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر الرميلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660003-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.