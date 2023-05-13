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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

أمن وقضاء
2023-05-13 | 05:50
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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: شيرين وليد علي (مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها، الكائن في بلدة وادي الريحان – زغرتا، ليل تاريخ 10-05-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر الرميلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660003-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

مفقودة

شيرين وليد علي

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