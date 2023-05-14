الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

أمن وقضاء
2023-05-14 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة للمتابعة والرصد، أوقفت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، في محلّة الفيضة - زحلة وبلدة ريّاق، كلًّا من:

- ب. ج. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)

- أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية).

والأول مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة، والثّاني بحقّه مذكرتين عدليتين بجرم سرقة. وكلاهما إقامتَيْهما على الأراضي اللبنانية غير شرعية.

وقد أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مفرزة استقصاء البقاع

توقيف

مطلوبين

LBCI التالي
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-12

مداهمات للجيش في البقاع الشمالي وتوقيف مطلوبين وإقفال معابر تهريب

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-01

الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-19

توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدّة في البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-11

الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي الصفير وعرمون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:35

توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-13

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-13

طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-13

المحامون مقدمو الطعن بالتعديلات النقابية حول الظهور الإعلامي: نحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-05-11

"زوجتي خانتني مع أقرب الناس"... رضا يروي كيف كشف خيانة زوجته بالجرم المشهود!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-13

مايكل موراني يُحيي أولى أمسيات قصر شهاب الموسيقية

LBCI
منوعات
2023-05-04

فرنسا تدرس حظر أنواع من السجائر الإلكترونية هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-10

في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

رؤيتان متنافستان في الانتخابات الأكثر حسماً في تاريخ تركيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الإنتخابات التركية حرب نهجين مختلفين قسمت الأرض عاموديا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
16:17

تجار مخدرات في قبضة مخابرات الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
03:45

البطريرك الراعي في عظة الأحد: النازحون السوريون أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك

LBCI
خبر عاجل
03:56

الراعي: لو يسمع المسؤولون كلام الله لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدوليّ من أجل عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم

LBCI
اخبار البرامج
04:42

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من الحشرات في المنزل؟

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
منوعات
04:06

يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!

LBCI
امن وقضاء
04:20

بعد فرار سجين من داخل مستشفى الحريري الحكومي..شعبة المعلومات توقفه مع أربعة متورّطين

LBCI
أمن وقضاء
10:35

توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة