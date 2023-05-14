مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة للمتابعة والرصد، أوقفت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، في محلّة الفيضة - زحلة وبلدة ريّاق، كلًّا من:



- ب. ج. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)



- أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية).



والأول مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة، والثّاني بحقّه مذكرتين عدليتين بجرم سرقة. وكلاهما إقامتَيْهما على الأراضي اللبنانية غير شرعية.



وقد أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.