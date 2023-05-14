توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار ملاحقة عصابات سرقة السيارات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة رأس بعلبك المواطنين (ف.ا.) و(ع.ف.) و(م.ف.) و(ه.د.) والسوري (ن.ع.) لتشكيلهم عصابة سرقة سيارات مرتبطة بشبكات أخرى تُهرّب السيارات المسروقة إلى الحدود السورية، وضَبطت معهم 3 سيارات مسروقة. كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة سيارتين مسروقتين في منطقة السويسة ـ الهرمل.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏