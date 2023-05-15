الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصابة أقدمت على سرقة حوالى 150 سيّارة من البقاع وبيروت وجبل لبنان...
أمن وقضاء
2023-05-15 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
عصابة أقدمت على سرقة حوالى 150 سيّارة من البقاع وبيروت وجبل لبنان...
عصابة أقدمت على سرقة حوالى 150 سيّارة من البقاع وبيروت وجبل لبنان
نتيجة عمليّات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائية إلى تحديد هويات أفراد عصابة ينشطون بسرقة السيارات وبخاصة نوعَيْ "هيونداي" و"كيا" في مناطق جبل لبنان.
بتاريخ 08-05-2023 وفي محلتَيْ عمشيت والصفرا، وبعمليّتَيْن نوعيّتَيْن، أوقف المكتب المذكور كل من:
ع. خ. (من مواليد عام 2003، أردني الجنسية)
م. م. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية)
ا. خ. (من مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية)
وضبط بحوزة الأول مسدس حربي وأدوات تُستَخدم للسرقة، وبحوزة الثاني والثالث مسدس وكمية من حشيشة الكيف وحبوب مُخدِّرة.
كذلك، وبتاريخ 10-05-2023، تم استدراج أحد أفراد العصابة من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، حيث جرى توقيفه في محلة وادي خالد، ويدعى:
م. ب. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة حوالى /150/ سيارة من نوعي "كيا" و"هيونداي" من مناطق مختلفة في البقاع وجبل لبنان وبيروت، وببيعها لأشخاص يعملون في مجال سرقة السيارات وتهريبها، ومن بينها سيارة عائدة لإحدى محطات التّلفزة، التي قاموا بإحراقها في محلة خلدة.
أجري المقتضى القانوني بحقهم بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
أقدمت
حوالى
سيّارة
البقاع
وبيروت
لبنان...
التالي
خرق بحري قبالة رأس الناقورة
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-03-03
قوى الامن: توقيف رئيس عصابة لسرقة السيارات والدراجات في الشمال وجبل لبنان
آخر الأخبار
2023-03-03
قوى الامن: توقيف رئيس عصابة لسرقة السيارات والدراجات في الشمال وجبل لبنان
0
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2023-04-27
عصابة تنشط بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان
0
امن وقضاء
2023-02-16
عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا توقفها شعبة المعلومات شمالاً وتضبط سيّارتين مسروقتَين
امن وقضاء
2023-02-16
عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا توقفها شعبة المعلومات شمالاً وتضبط سيّارتين مسروقتَين
0
امن وقضاء
2023-05-11
بعد السّرقات في مستودعات كهرباء لبنان في مرجعيون.. أمن الدولة يوقف عصابة معها دولارات مزورة
امن وقضاء
2023-05-11
بعد السّرقات في مستودعات كهرباء لبنان في مرجعيون.. أمن الدولة يوقف عصابة معها دولارات مزورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:55
خرق بحري قبالة رأس الناقورة
أمن وقضاء
03:55
خرق بحري قبالة رأس الناقورة
0
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
0
أمن وقضاء
10:18
مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
10:18
مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أمن وقضاء
2023-05-13
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
2023-05-13
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
0
آخر الأخبار
17:22
إردوغان يتراجع بـ 49.86 بالمئة من الأصوات مقابل 44.38 بالمئة لأوغلو بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات
آخر الأخبار
17:22
إردوغان يتراجع بـ 49.86 بالمئة من الأصوات مقابل 44.38 بالمئة لأوغلو بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات
0
أخبار دولية
01:06
ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا
أخبار دولية
01:06
ماكرون وزيلينسكي يدعوان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
0
أخبار لبنان
15:19
معوّض لـ"الأحد مع ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميًا قبل أن يذهب لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي وإصلاحي
أخبار لبنان
15:19
معوّض لـ"الأحد مع ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميًا قبل أن يذهب لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي وإصلاحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لبنان بطلاً للعرب في الهوكي على الجليد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!
تقارير نشرة الاخبار
13:10
نزوح لبنانيين نحو سوريا: نريد الدواء... علي المزوق قصة مأساة تخشى الموت!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الوفد السوري حاضر بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية... ملفات النزوح واعادة الاعمار أولوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
أخبار دولية
16:18
تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات
2
خبر عاجل
14:50
معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
14:50
معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس
3
تقارير نشرة الاخبار
13:05
تركيا اقترعت رئيسها للسنوات الـ5 المقبلة... فماذا في النتائج الأولية؟ وماذا تغير في الأرقام بين 2018 واليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
تركيا اقترعت رئيسها للسنوات الـ5 المقبلة... فماذا في النتائج الأولية؟ وماذا تغير في الأرقام بين 2018 واليوم؟
4
صحف اليوم
23:59
القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان
صحف اليوم
23:59
القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات
6
أخبار دولية
01:03
اردوغان "يرحب" بخوض جولة ثانية... وأوغلو يتعهد بالفوز
أخبار دولية
01:03
اردوغان "يرحب" بخوض جولة ثانية... وأوغلو يتعهد بالفوز
7
أخبار دولية
17:31
وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو
أخبار دولية
17:31
وكالة الاناضول: ترجيح الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين إردوغان واوغلو
8
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
أمن وقضاء
10:35
توقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة في منطقتي رأس بعلبك والسويسة ـ الهرمل (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store