خرق بحري قبالة رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 14/5/2023، اعتباراً من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 متراً.



وأكدت أنه تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.