الجيش: مديرية المخابرات تتسلم من السلطات السورية مواطناً مطلوباً لارتكابه جريمة قتل

بيان صادر عن الجيش

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 15-05-2023، تسلمت مديرية المخابرات من السلطات السورية المواطن (ح.خ.) استناداً إلى إشارة القضاء المختص، وكان قد أقدم بتاريخ 15/10/2022 على إطلاق النار باتجاه العميد المتقاعد علاء الدين علي شريتح نتيجة إشكال حول ملكية عقار ما أدى إلى مقتله، ثم فر إلى الأراضي السورية.



وبوشر التحقيق مع المطلوب بإشراف القضاء المختص".‏