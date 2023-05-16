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"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلدة في طرابلس وأحد فنادق بيروت

أمن وقضاء
2023-05-16 | 05:34
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&quot;الريجي&quot; ضبطت منتجات مهرّبة ومقلدة في طرابلس وأحد فنادق بيروت
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"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلدة في طرابلس وأحد فنادق بيروت

"الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة ومقلدة في طرابلس وأحد فنادق بيروت

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، واعلنت في بيان انها "ضبطت كميات كبيرة من السيجار والسجائر المهربة والتنباك المعسل المهرب والمزور بنتيجة عمليات دهم في أحد الفنادق في بيروت وفي منطقة طرابلس".

وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

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