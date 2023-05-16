إلقاء القبض على شخص سرق أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزلها

سرقوا أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزلها وتواروا عن الأنظار ومخفر الدامور يلقي القبض على أحد الفاعلين ويلاحق المتورّطين.



ألقت قوى الامن الداخلي القبض على شخصًا سرق أثاثًا وتحفًا باهظة الثمن من منزلها.



وفي التفاصيل، بتاريخ 1-5-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر الدامور ضد مجهولين بجرم سرقة أثاث وتحف من منزلها الكائن في محلة دوحة الحص وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 100,000 دولار أميركي.



بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر المذكور الى تحديد هوية الفاعلين.



وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت بتاريخ 6-5-2023 من إلقاء القبض على أحدهم، ويدعى:



ع. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) باستماعه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.



أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.