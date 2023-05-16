قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

أ.ف.ب: اصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة



أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.



في مطلع نيسان، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 أيار في جلسة كان يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه. وقال محاميه لوكالة فرانس برس إن تغّيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.