قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة... وضبط معمل لتصنيع الحشيشة!

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على توتير، أن قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك حيث ضبطت معملًا لتصنيع الحشيشة وكمية كبيرة منها.



وأفادت بأن الدورية تعرضت لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف أر بي جي، فردّ العناصر على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.