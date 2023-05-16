قوة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في حي الشراونة... وضبط معمل لتصنيع الحشيشة!

دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك حيث ضبطت معملًا لتصنيع الحشيشة وكمية كبيرة منها.
تعرضت الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف أر بي جي، فردّ العناصر على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/pQKcPUyVbU
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 16, 2023
دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك حيث ضبطت معملًا لتصنيع الحشيشة وكمية كبيرة منها.
تعرضت الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف أر بي جي، فردّ العناصر على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/pQKcPUyVbU