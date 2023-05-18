المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة

القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران

القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران

نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري