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المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة

أمن وقضاء
2023-05-18 | 04:23
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المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة
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المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة

تقدّم المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي بدعوى ضد الدولة بسبب الأخطاء الجسيمة المرتكبة من اعضاء محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية وهم ايمن عويدات وكارلا معماري وحسام عطالله وعضوا مجلس النقابة مايا زغريني ووجيه مسعد. وطالبوا الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإبطال القرار، بحسب ما علمت الـLBCI.

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تعديلات

نقابة المحامين

الظهور الاعلامي

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