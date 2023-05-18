القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران

علمت الـLBCI أن القاضي شربل ابو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأن وكلاء المدعى عليهم أبدوا موافقتهم على دخول هيئة القضايا كفريق في الدعوى.

وقد حدد القاضي شربل ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في ١٥ حزيران.