تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: مارون علي عبّاس (من مواليد عام 1964، لبناني) الذي غادر، بتاريخ 29-4-2023 منزله الكائن في بلدة المحيدثة - المتن، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.