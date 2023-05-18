الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-05-18 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: مارون علي عبّاس (من مواليد عام 1964، لبناني) الذي غادر، بتاريخ 29-4-2023 منزله الكائن في بلدة المحيدثة - المتن، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على الرقم: 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المفقود
مارون
عباس..
شيئًا؟
التالي
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-03-01
تعميم صورة المفقودة القاصر دايانا سحلول... هل من يعرف عنها شيئًا؟
امن وقضاء
2023-03-01
تعميم صورة المفقودة القاصر دايانا سحلول... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
امن وقضاء
2023-02-26
تعميم صورة القاصر المفقود أحمد الحسين... هل من يعرف عنه شيئا؟
امن وقضاء
2023-02-26
تعميم صورة القاصر المفقود أحمد الحسين... هل من يعرف عنه شيئا؟
0
أمن وقضاء
2023-03-27
تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح
أمن وقضاء
2023-03-27
تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح
0
امن وقضاء
09:33
تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
امن وقضاء
09:33
تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
0
أمن وقضاء
04:33
القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران
أمن وقضاء
04:33
القاضي أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من حاكم مصرف لبنان... وجلسة لاستجواب رجا سلامة في 15 حزيران
0
أمن وقضاء
04:23
المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة
أمن وقضاء
04:23
المحامون مقدمو الطعن بتعديلات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالظهور الاعلامي تقدّموا بدعوى ضد الدولة
0
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!
0
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
0
أخبار لبنان
2023-02-23
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
أخبار لبنان
2023-02-23
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
0
فنّ
2023-05-16
نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"
فنّ
2023-05-16
نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
0
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
0
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
0
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
3
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
5
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
6
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
7
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
8
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store