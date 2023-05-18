توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)

أمن الدّولة في البقاع أوقفت ثلاثة أشخاص

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة المواطن (أ. م.) في زحلة، على خلفيّة فرضه لخوّات على بعض بائعي الخضار في المنطقة، بالإضافة إلى تعاطيه للمخدرّات.



كما أوقفت دوريّة من أمن الدّولة، السوريّين (أ. ك.) و(ع. أ. ح.)، بعد رصدهما يتعاطيان المخدرات في منطقة قبّ الياس، وضُبطت بحوزتهما كميّة منها.



أودِعَ الموقوفون الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.