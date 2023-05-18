مروجو ومتعاطو مخدرات في قبضة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس

مروجو ومتعاطو مخدرات في قبضة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس

في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتواريخ 2 و9 و10-05-2023 وفي محلة أبي سمراء، وعابا-الكورة، وساحة النجمة، من توقيف كل من اللبنانيين:

ت. خ. (من مواليد عام 1982)

ي. ح. (من مواليد عام 1989)

ش. س. (من مواليد عام 1989)

ز. ص. (من مواليد عام 1968)

و. ش. (من مواليد عام 2002)

ع. ص. (من مواليد عام 2000)

بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات.



وبتفتيشهم، ضبط بحوزة الثالث /710/غ قائم من مادة حشيشة الكيف، /39/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين وباز الكوكايين زنتها حوالي /73/غ قائم، و/3/ حبات "MDMA"، وبحوزة الرابع /230/غ من مادة حشيشة الكيف، و/60/ حبة كبتاغون وطبتين بلاستيكيتين بداخلها مادة الكوكايين، وبحوزة الخامس والسادس سيجارة حشيشة الكيف، /10/ حبات ترامادول، وأداة تستعمل لصنع الحشيشة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.