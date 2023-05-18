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فتح طريق عيناتا-الأرز من جهة البقاع
أمن وقضاء
2023-05-18 | 14:02
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فتح طريق عيناتا-الأرز من جهة البقاع
فتح طريق عيناتا-الأرز من جهة البقاع
أنهت ورش "مركز عيناتا لجرف الثلوج" التابع لوزارة الأشغال العامة، أعمال جرف الثلوج وفتح طريق عيناتا- الأرز ، من جهة بلدة عيناتا البقاعية، بتوجيه من الوزير الدكتور علي حمية، ومتابعة من المدير الإقليمي في البقاع محمد الحاج شحادة.
وقد إستغرق العمل أكثر من أسبوع، وبلغت سماكة الثلوج عند "نساف البطرق" حوالي 10 أمتار.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
طريق
عيناتا
الأرز
البقاع
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