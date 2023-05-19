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توقيف شخصين سرقا مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات بقيمة ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ من منزل في زوق مكايل
أمن وقضاء
2023-05-19 | 04:54
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توقيف شخصين سرقا مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات بقيمة ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ من منزل في زوق مكايل
سرقا بواسطة الكسر والخلع مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات بقيمة ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ من منزل في زوق مكايل، وشعبة المعلومات كشفت هويتهما وأوقفتهما وأعادت ثمن المسروقات
أوقفت قوى الامن الداخلي شخصين سرقا بواسطة الكسر والخلع مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات بقيمة ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ من منزل في زوق مكايل.
وفي التفاصيل، بتاريخ 24-4-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، منزل مواطنة في محلّة زوق مكايل وسرقوا من داخله مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات، وقُدّرت المسروقات بمبلغ ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتَي المشتبه فيهما، وهما كلٌّ من:
د. ك. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
م. ي. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق الجرمية بقضايا مخدّرات، وخرج من السّجن مؤخراً.
بتاريخ 10-5-2023، وبنتيجة المتابعة، تم إحضارهما إلى إحدى قطعات الشّعبة، وبالتحقيق معهما اعترفا بتنفيذهما عملية سرقة المصاغ من داخل المنزل في زوق مكايل، وأنهما قاما ببيع المسروقات لدى محلّات المجوهرات في برج حمّود وانطلياس. كما اعترفا أنّهما عملا على مراقبة الضحية لقرابة الشّهر وحاولا تنفيذ عملية السرقة مراراً من دون نجاحهما في ذلك بسبب تواجد أشخاص في المنزل. واعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات.
تم استدعاء أصحاب محلّات المجوهرات وتمّ التحقيق معهم، وسلّموا المدعية ثمن المجوهرات المسروقة التي اشتروها.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفّين وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
سرقة
الذهب
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