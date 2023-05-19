المدعي العام الفرنسي يؤكد إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة

المدعي العام الفرنسي يؤكد إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة



أكد المدعي المالي الوطني الفرنسي في بيان أنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وقال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق إن لبنان قد تلقى المذكرة من الإنتربول بشأن سلامة. هذه المذكرة جزء من تحقيق فرنسي بشأن ما إذا كان الحاكم قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهذا اتهام ينفيه.