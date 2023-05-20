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قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين وإطلاق النار عليه... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

أمن وقضاء
2023-05-20 | 05:25
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قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين وإطلاق النار عليه... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
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قوى الأمن تعمّم صورة موقوف أقدم على سلب أحد المواطنين وإطلاق النار عليه... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

الحاقا لبلاغها الصادر بتاريخ 17-5-2023 حول قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيف المدعو: ح. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني) وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية عدة بجرائم خطف وسرقة وإطلاق نار ومسلّح بصورة مسّتمرة والذي أقدم خلال شهر تشرين الثاني من العام ۲۰۲۲ على الفرار من نظارة الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، أعلنت أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنه بنتيجة المتابعة والتوسّع بالتحقيق، تم استدعاء أحد المواطنين الذي ادعى بتاريخ 17-4-2023 أنّه تعرّض لمحاولة سلب بقوة السلاح من قبل مجهولَين على متن دراجة آلية في محلّة الحدث - طريق صيدا القديمة، أصيب في خلالها بطلق ناري في قدمه اليسرى، وقد تعرّف على الموقوف (ح. د.) أنه من بين المشتبه فيهما اللذين حاولا سلبه وأطلقا النار عليه.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، طالبة من الذين وقعوا ضحية اعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات أو الاتصال على الخط الساخن /1788/، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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أمن وقضاء

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