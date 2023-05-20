وزير الداخلية: الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان

وزير الداخلية: لن نسمح بأن يكون لبنان ممرا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة

شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أن الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان.



وقال في حديث الى قناة "الحدث" عن خطة لبنان لمكافحة المخدرات: "في ظل تعهد سوريا بمكافحة الكبتاغون، نقوم بعمليات استباقية لمنع إنشاء المصانع في لبنان، والأجهزة الأمنية تقوم بجهد استخباري لمنع توسع صناعة المخدرات في لبنان"، مشددا على أننا "نحارب تهريب المخدرات على كل المرافق الحدودية، ولن نسمح بأن يكون لبنان ممرا لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة".



وأكد مولوي ألا غطاء سياسيا على مهربي المخدرات، والقوى الأمنية تقوم بواجبها لمنع دخول المخدرات إلى بلدنا.



وشدد على أن جهاز أمن المطار ينسق مع الوزارة يوميا ولا تتدخل السياسة فيه، كاشفا أنه يشرف شخصيا على عمل جهاز أمن المطار.