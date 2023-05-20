قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف يوم الإثنين في حقل ميفدون

قوى الأمن: تفجير أجسام متفجرة وقذائف يوم الإثنين في حقل ميفدون



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 22/5/2023، وإعتبارًا من الساعة 08:00 ولحين الإنتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وتلف قذائف في حقل ميفدون-النبطية، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظًا على سلامتهم.