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الجيش: توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في دير عمار
أمن وقضاء
2023-05-20 | 12:38
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الجيش: توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في دير عمار
توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في بلدة دير عمار
أعلن الجيش اللبناني أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠٢٣ في بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي، وذلك بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات.
وقال في بيان: "كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام ٢٠٠٧ بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام ٢٠١٤ حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين".
وأضاف: "ما زال التحقيق مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
تنظيم القاعدة
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