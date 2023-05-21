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يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم
أمن وقضاء
2023-05-21 | 05:58
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يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم
يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخّدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلّة حيّ السّلم – الضّاحية الجنوبية.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من اللبنانيَين:
ت. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹)
ح. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۷)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما ومراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما بالجرم المشهود.
بتاريخ 2023-05-04 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة، على متن دراجة آلية لون أبيض، تم ضبطها، وتبيّن أنها مسروقة من بنت جبيل.
بتفتيشهما والدراجة تم ضبط:
/160/ حبّة مخدّرة نوع "ترامادول".
/81/ حبة مخدِّرة لون أحمر.
طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين
/7/ طبّات بلاستيكية مغلّفة بنايلون فضي تحتوي على مادّة الكوكايين
كميّة من المواد المخدّرة مغلّفة بنايلون فضّي.
طبّتين بلاستيكيّتين فارغتين تستخدمان لتوضيب المخدرات، هاتف خلوي، ومبلغ مالي
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في محلة حيّ السّلّم، على متن الدراجة التي أوقفا على متنها، كما اعترفا بتعاطي الكوكايين وحشيشة الكيف.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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