إنتشال جثة غريق في بحر صور

إنتشال جثة غريق في بحر صور



تمكنت وحدة الإنقاذ البحري بالتعاون مع وحدة الإنقاذ البري في الدفاع المدني - فرع صور بقيادة علي صفي الدين من إنتشال جثة الشاب السوري خالد سهيل العبد الله الذي غرق في بحر صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.