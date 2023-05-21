عبد الله محمد العويد مفقود... هل شاهدتموه؟

عبد الله محمد العويد مفقود... هل شاهدتموه؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: عبد الله محمد العويد (مواليد عام 2000، سوري) الذي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة غزير قرابة الساعة 22:00 من تاريخ 2/05/2023 ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه الإتصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 920037-29 للإدلاء بما لديهم من معلومات.