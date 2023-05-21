جريحة بإنقلاب سيارتها قرب مجمع فؤاد شهاب

أدى إنحراف سيارة ميني كوبر كحلية اللون إلى إنقلابها وسط الطريق العام قرب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية وإصابة سائقتها في العقد الثالث من العمر بجروح ورضوض.وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، وقدمت للجريحة الإسعافات الأولية.