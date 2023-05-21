إنقاذ ٧ أشخاص من الغرق في بحر صور الجنوبي

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني - المركز البحري والبري في صور من سحب 7 أشخاص غرقوا بينما كانوا يمارسون هواية السباحة في بحر صور بالقرب من إستراحة داليا مقابل مركز الصليب الأحمر اللبناني، وتمت معالجتهم ميدانيًا، من دون الحاجة للمستشفيات.ووصف رئيس المركز علي صفي الدين عملية الإنقاذ بـ"الشاقة والمتعبة" نتيجة إرتفاع الأمواج.