توقيف مواطن متورط في التحضير لعمليات هجرة غير شرعية بواسطة مراكب عبر البحر

توقيف مواطن متورط في التحضير لعمليات هجرة غير شرعية بواسطة مراكب عبر البحر

بناءً لتوفر معلومات لمديرية المخابرات عن محاولة أشخاص التخطيط والتحضير لعمليات هجرة غير شرعية بواسطة مراكب عبر البحر، ونتيجة المتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش بتاريخ 27/5/2023 في بلدة ببنين-عكار المواطن (ح.ع.)، وهو المتورط الرئيسي في التحضير لتلك العمليات.



وقد بوشر التحقيق مع الموقوف وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.



