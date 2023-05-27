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العثور على شابين فقدا على شاطىء الأولي بصحة جيدة
أمن وقضاء
2023-05-27 | 15:26
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العثور على شابين فقدا على شاطىء الأولي بصحة جيدة
العثور على شابين فقدا على شاطىء الأولي بصحة جيدة
بعد عمليات البحث البحرية والبرية التي قامت بها وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، عثر على شاطىء بلدة الرميلة الساحلية على الشابين السوريين اللذين فقدا بعد ظهر اليوم أثناء قيامهما بممارسة السباحة على شاطىء منطقة الأولي، وهما بحالة جيدة.
وقد سحبتهما التيارات البحرية، إلا أنهما تمكنا من الوصول إلى الشاطىء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدفاع المدني
شاطىء منطقة الأولي
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