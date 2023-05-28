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كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب

أمن وقضاء
2023-05-28 | 10:28
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كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب
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كبّل شقيقه واحتجزه في إحدى الخيم لمدّة 20 يوما... وفصيلة رياق تكشف حقيقة الأمر وتوقف المُرتكب

توافرت معلومات لدى فصيلة رياق في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو: ف. ه. (من مواليد عام 1968، سوري الجنسية) بتكبيل شقيقه (ع. ه. من مواليد عام 1966) بجنزير حديدي داخل إحدى الخيم منذ حوالي العشرين يومًا في محلة الفاعور، كونه يعاني من اضطرابات نفسية ويقوم بإقلاق راحة الساكنين في جواره.

على إثر ذلك، عملت الفصيلة على إحضار الأخوين، وبالتحقيق مع (ف. ه.) اعترف بما نسب إليه.

وقد تم توقيف الأخير، وجرى تسليم (ع. ه.) إلى شقيقه الآخر بعد أخذ تعهّد منه بعدم ربطه أو إيذائه، وبتأمين الحماية والعلاج اللاّزم له، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

فصيلة رياق

تكبيل

الفاعور

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