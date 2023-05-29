سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟

سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها.. هل تعرفون مكانها؟



عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَة: م. ك. (مواليد عام 1998، سيراليونيّة الجنسيّة) لإقدامها على سرقة مبلغ مالي من المنزل التي كانت تعمل فيه في بلدة القليلة - صور، والفرار إلى جهةٍ مجهولة.



لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القليلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 395889-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.