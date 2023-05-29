مفرزة إستقصاء الشمال توقف شخصًا تهجم على مدير معهد في طرابلس

مفرزة إستقصاء الشمال توقف شخصًا تهجم على مدير معهد في طرابلس



عند الساعة التاسعة من تاريخ اليوم 29-5-2023، حضر المواطن (ح. ح.) إلى مجمع دار الزهراء في محلة أبي سمراء - طرابلس ودخل إلى مكتب مدير المعهد (ع. ح.) وقام بالتهجم عليه مهددًا ومحاولًا شهر مسدسه الحربي بوجه المدير، وذلك على خلفية تلاسن حصل بين الأخير وقريبة (ح. ح.)، وهي الطالبة في المعهد المذكور، على خلفية عدم إرتدائها زي التمريض.



وقد حضرت على الفور دورية من مفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، وتمكنت من توقيفه وضبط المسدس.



وسلم الموقوف والمضبوط إلى فصيلة أبي سمراء، حيث أجري تحقيق بالحادثة وأحيل بموجبه على القضاء المختص عملًا بإشارته.