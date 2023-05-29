مسلحون اعترضوا مواطنا في بلدة القصر... اليكم تفاصيل ما حصل

ادخل الى مستشفى البتول في مدينة الهرمل، المواطن ع.ج وهو مصاب بجروح ورضوض بجسمه في بلدة القصر.



وفي التفاصيل، فإن المواطن المذكور كان يسلك طريق "ابش" في البلدة عندما اعترضه مسلحون أطلقوا النار في اتجاهه قبل أن ينهالوا عليه ضربا، وسلبوه هاتفه ومحفظته بالإضافة الى دراجته النارية. ووجده شبان من المحلة صباح اليوم ونقلوه الى المستشفى وتتولى القوى الامنية التحقيق في الحادث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.