مولوي يزور قائد الجيش في اليرزة والبخاري في السفارة السعودية

مولوي يزور قائد الجيش في اليرزة والبخاري في السفارة السعودية

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، وهنأ الوزير مولوي قائد الجيش على تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، مثمنًا الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي.