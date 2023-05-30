إرجاء جلسة الإستجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب الى 3 تشرين الأول

إرجاء جلسة الإستجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب الى 3 تشرين الأول

انعقدت جلسة استجواب في قضية الطفلة صوفي مشلب، برئاسة القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني.



وقد حضر عن الجهة المدعية المحاميان أيمن جزيني وجورج الخوري والأطباء المدّعى عليهم ووكلائهم، وبناءً على طلب وكلاء عدد من الأطباء، أرجأت القاضية جوني جلسة الاستجواب الى 3 تشرين الأول، مشدّدة على حضور الأطباء الأربعة المدّعى عليهم لاستجوابهم.