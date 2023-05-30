إحباط عملية تهريب حوالي ١،٥ كلغ من المواد المخدِّرة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت

إحباط عملية تهريب حوالي ١،٥ كلغ من المواد المخدِّرة إلى إحدى الدول العربية عبر مطار بيروت

عند السّاعة 10،00 من تاريخ 19-05-2023 تسلّمت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية-سرية درك مطار رفيق الحريري الدولي، من إحدى دوريّات فصيلة تفتيشات المطار المدعو: - ن. ح. (مواليد عام 1957، لبناني) بحوزته حوالي /1،5/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة احترافيّة في حذائه، ضُبطت أثناء تفتيشه على نقطة التفتيش الوسطية في المطار، وذلك لدى مغادرته الأراضي اللبنانيّة إلى إحدى الدّول العربية.



بالتحقيق معه، اعترف أنه اشترى الكميّة المذكورة من البقاع، وقد أرشده إلى التّاجر شخصٌ مجهول الهويّة، كان قد تعرّف إليه عن طريق الصّدفة في محلّة المشرّفيّة. وقد اعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وأنكر ترويجه أو بيعه للمخدّرات. علماً أنه كان قد أوقف سابقاً بالجرم ذاته والطريقة نفسها.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.