دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$

دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$



بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول ليل تاريخ 26-05-2023 بالدخول إلى أحد المعامل في محلة رعيت، وسرق من داخله كميّة من الكابلات الكهربائية، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالي /6،000/ دولار أميركي.



على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: ف. ع. (مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة) وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.



بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من مداهمة منزله في محلة "رعيت" – زحلة، وأوقفته داخله، وضبطت هاتفه الخلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة الكابلات الكهربائية من داخل المعمل المذكور في محلة رعيت.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.

