دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم

دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم



تنفذ قوة من الجيش في حي الشراونة عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما تقوم بدهم معمل كبتاغون عائد للمطلوبين.



وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن إشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات.