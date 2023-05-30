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الجيش: توقيف 22 سوريًا في دبل - عكار أثناء تحضيرهم للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

الجيش: توقيف 22 سوريًا في دبل - عكار أثناء تحضيرهم للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية



بتاريخ 29/5/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عدبل - عكار 22 سوريًا مع أمتعتهم فيما كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية.



كما أوقفت الدورية المواطن (أ.خ.) أحد المسؤولين عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة.



وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.