قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)

توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية



أوقفت قوى الامن الداخلي سبعة مطلوبين في طرابلس وضبطت مخدرات وأسلحة حربية.



وفي التفاصيل، وبتاريخ 25-05-2023، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات وكمائن ضمن مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف موقوفين وهم:



خ. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) أوقف في محلة البداوي وضبط بحوزته مسدس حربي وممشط و3 طلقات، ودراجة آلية، وهاتف خلوي.



ص. م. (من مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني) أوقف في محلة الأسواق الداخلية، وهو مطلوب بموجب أربع ملاحقات عدلية بجرائم مخدرات وإطلاق نار.



ع. و. (من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني) أوقف في محلة إشارة عزمي، وضبط بحوزته مسدس حربي وممشط و4 طلقات، ودراجة آلية، وكمية من المخدرات، ودفتر ورق لف.



أ. ك. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سوري) أوقف في محلة إشارة عزمي وضبط بحوزته كمية من المخدرات.



ع. د. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) أوقف في محلة ابي سمراء – المنار، وهو مطلوب بجرم إطلاق نار، وضبط بحوزته مسدس حربي وممشط.



ذ. ه. أ. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) أوقف في محلة التل، وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة عناصر قوى الأمن، ومشتبه به بتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية. وتم ضبط جيب نوع "bmw x5" دون لوحات تسجيل، وهاتف خلوي.



ص. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) أوقف في محلة التل - إشارة الروكسي، مشبوه ومقيم بصورة غير شرعية.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.



وذلك استكمالا للعملية الأمنية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في محافظة الشمال، حيث تابعت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تنفيذ خطتها في أماكن تواجد المطلوبين والمشبوهين بقضايا السرقة والسّلب وإطلاق النار وترويج المخدرات، بحسب ما أشار بيان قوى الامن الداخلي.