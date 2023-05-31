جريحان في حادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة

جرح شخصان في حادث سير وقع على طريق عام ضهر العين - الكورة بالقرب من مدرسة الأميركان بين سيارة من نوع بي إم إم و"توك توك".وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على معالجتهما ميدانيًا ومن ثم نقلهما لى المستشفيات للمعالجة، وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المنطقة.