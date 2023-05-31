الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جريحان في حادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة
أمن وقضاء
2023-05-31 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جريحان في حادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة
جريحان في حادث سير على طريق عام ضهر العين - الكورة
جرح شخصان في حادث سير وقع على طريق عام ضهر العين - الكورة بالقرب من مدرسة الأميركان بين سيارة من نوع بي إم إم و"توك توك".
وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على معالجتهما ميدانيًا ومن ثم نقلهما لى المستشفيات للمعالجة، وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المنطقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حادث سير
ضهر العين
الكورة
التالي
توقيف 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار في زحلة
قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-03-17
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
امن وقضاء
2023-03-17
تعميم صورة سورية غادرت منزلها في ضهر العين - الكورة ولم تعد
0
آخر الأخبار
2023-05-25
احصاءات غرفة التحكم المروري: جريح في حادث سير واحد في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-05-25
احصاءات غرفة التحكم المروري: جريح في حادث سير واحد في الساعات الـ24 الماضية
0
أمن وقضاء
2023-05-23
إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا
أمن وقضاء
2023-05-23
إطلاق نار على خلفية حادث سير في حارة صيدا
0
آخر الأخبار
2023-05-22
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وستة عشر جريحا في ثلاثة عشر حادث سير الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-05-22
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وستة عشر جريحا في ثلاثة عشر حادث سير الساعات الـ24 الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:09
توقيف 16 شخصًا في ببنين والميناء لتورطهم في تهريب أشخاص عبر البحر
أمن وقضاء
09:09
توقيف 16 شخصًا في ببنين والميناء لتورطهم في تهريب أشخاص عبر البحر
0
أمن وقضاء
08:36
توقيف 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار في زحلة
أمن وقضاء
08:36
توقيف 9 مطلوبين بجرم إطلاق النار في زحلة
0
أمن وقضاء
02:53
قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)
أمن وقضاء
02:53
قوى الأمن: توقيف 7 مطلوبين في طرابلس وضبط مخدرات وأسلحة حربية (صورة)
0
أمن وقضاء
12:20
الجيش: توقيف 22 سوريًا في دبل - عكار أثناء تحضيرهم للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
12:20
الجيش: توقيف 22 سوريًا في دبل - عكار أثناء تحضيرهم للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:37
احتفال بالبيجاما... هكذا تودّع ماريتا الحلاني العزوبيّة (فيديو)
فنّ
05:37
احتفال بالبيجاما... هكذا تودّع ماريتا الحلاني العزوبيّة (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:18
بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الغارة الجوية التي استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان
أخبار لبنان
05:18
بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الغارة الجوية التي استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان
0
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
فنّ
2023-04-20
الشيف أنطوان يهاجم طليقته: "بطرانة واتهمتني بالبخل"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
سلامة يمثل أمام القضاء مجددًا للتبلغ بإجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الألماني
أخبار لبنان
07:51
سلامة يمثل أمام القضاء مجددًا للتبلغ بإجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الألماني
0
أخبار لبنان
06:30
موظّفو "أوجيرو": إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل كخطوة أولى
أخبار لبنان
06:30
موظّفو "أوجيرو": إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل كخطوة أولى
0
أخبار دولية
05:28
خمسة قتلى في انفجار صاروخ في قاعدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
أخبار دولية
05:28
خمسة قتلى في انفجار صاروخ في قاعدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
0
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:12
أدهم نابلسي يردّ على أنجي خوري... هل هو والد ابنها؟!
فنّ
05:12
أدهم نابلسي يردّ على أنجي خوري... هل هو والد ابنها؟!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
3
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
4
خبر عاجل
06:06
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني
خبر عاجل
06:06
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني
5
خبر عاجل
08:32
النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا
خبر عاجل
08:32
النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا
6
فنّ
05:37
احتفال بالبيجاما... هكذا تودّع ماريتا الحلاني العزوبيّة (فيديو)
فنّ
05:37
احتفال بالبيجاما... هكذا تودّع ماريتا الحلاني العزوبيّة (فيديو)
7
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
امن وقضاء
11:17
عدد من الشبان حاول إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين ... وهذا كان مصيرهم
8
فنّ
06:29
الموت يُفجع يورغو شلهوب
فنّ
06:29
الموت يُفجع يورغو شلهوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More